A Agência Internacional de Energia (AIE) está preocupada com a queda da produção de energia a partir de fontes nucleares, que, na avaliação do órgão, deveria ter um papel-chave na transição para um sistema sem emissão de carbono.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, a AIE ressalta que, para cumprir as metas do Acordo de Paris e conter a mudança climática, a produção de energia que não gera dióxido de carbono (CO2), como as renováveis e a nuclear, teria que avançar em um ritmo três vezes mais rápido do que o atual.