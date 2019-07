A cotação da libra esterlina em relação ao dólar caiu nesta segunda-feira ao nível mais baixo em dois anos diante da possibilidade de o Reino Unido deixar a União Europeia (UE) sem acordo no dia 31 de outubro.

A divisa britânica era cotada durante a tarde a US$ 1,2258, ou seja, 1% abaixo do valor do último pregão, e abaixo de US$ 1,23 pela primeira vez desde março de 2017. Além disso, a libra era cotada a 1,1016 euro, uma queda de 1,02%.