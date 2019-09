A presidente do Banco Santander, Ana Botín, manifestou ao presidenciável peronista Alberto Fernández o compromisso do banco com a Argentina e a intenção de manter o investimento no país, onde proporciona emprego a mais de 9 mil pessoas.

Fernández, que está visitando a Espanha, reuniu-se nesta terça-feira com Botín em Madri a pedido do Santander. No encontro, em tom cordial, o candidato à Casa Rosada transmitiu à presidente do banco seu ponto de vista sobre a situação do país sul-americano.