A Casa Branca afirmou nesta terça-feira que a empresa chinesa Huawei continuará sem poder comercializar a tecnologia 5G nos Estados Unidos, mas que poderá vender pequenos componentes a empresas americanas como resultado da recente trégua comercial entre Pequim e Washington.

Em entrevista à emissora de televisão "CNBC", o principal assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, anunciou que seu governo seguirá proibindo a Huawei de comercializar as redes 5G, que Washington teme que a companhia use para espionar a serviço do governo chinês.