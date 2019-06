A Apple anunciou nesta segunda-feira o redesenho completo do computador mais potente da empresa, o Mac Pro, pensado para profissionais do mundo da edição de vídeo e imagens, com um leve tom de nostalgia.

O MacPro voltou a trazer uma estrutura de aço retangular, com um design que lembra a primeira geração do supercomputador, batizado pelos usuários como "ralador de queijo". O preço, claro, é salgado. A versão mais simples será vendida nos EUA por US$ 5.999.