A Argentina anunciou nesta terça-feira novas limitações à obtenção de dólares americanos através de transações de venda de títulos e ações do governo.

A Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV), órgão regulador do mercado argentino, ordenou novas medidas que afetam o funcionamento do chamado "dólar com liquidação" (CCL) e do "dólar bolsa" ou "dólar MEP", que são obtidos por meio da compra de ativos argentinos em pesos e venda em dólares no mercado doméstico ou em Wall Street.