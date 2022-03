O Presidente Alberto Fernández junto com a vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner. EFE/Arquivo

O governo da Argentina anunciou nesta quinta-feira que chegou a um acordo final com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para a assinatura de um programa de facilidades estendidas que lhe permitirá refinanciar uma dívida de cerca de US$ 44,5 bilhões com a instituição.

"Após intensas negociações, o governo nacional conseguiu chegar a um acordo com o FMI que permitirá ao país refinanciar os compromissos assumidos no fracassado programa de stand-by de 2018, que tinha vencimentos concentrados principalmente nos anos de 2022 e 2023", disse o Ministério da Economia argentino em um comunicado.