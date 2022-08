O valor das exportações de grãos, oleaginosas e derivados liquidadas no conjunto dos primeiros sete meses de 2022 foi de US$ 22,3 bilhões, um recorde histórico e um aumento de 10% em relação ao mesmo período no ano passado, segundo um relatório divulgado nesta segunda-feira pela Câmara da Indústria de Oleaginosas da República Argentina (Ciara) e pelo Centro de Exportadores de Grãos (CEC).

O setor de oleaginosas, incluindo o biodiesel e seus derivados, representa quase metade das exportações totais da Argentina, que é um dos maiores produtores e exportadores de grãos e derivados do mundo.