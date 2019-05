O Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (Ciadi) determinou nesta quinta-feira que a Argentina deverá pagar US$ 320 milhões pela renacionalização em 2008 da Aerolíneas Argentinas, companhia aérea que pertencia ao grupo espanhol Marsans.

O governo da Argentina pediu ao Ciadi em 2017 a anulação do laudo que hoje foi confirmado pelo órgão, que funciona como um tribunal arbitral do Banco Mundial (BM), que obrigava o país a pagar US$ 347,9 milhões pelo processo de reestatização da companhia aérea.