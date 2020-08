A atividade econômica na Argentina caiu 12,3% em junho na comparação com o mesmo mês de 2019, menos do que as grandes quedas de abril e maio, durante as medidas de confinamento adotadas há cinco meses devido à pandemia de Covid-19.

Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) revelam que 13 dos 15 setores produtivos incluídos nos cálculos registraram quedas em relação a junho do ano passado.