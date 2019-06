O principal assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou nesta quarta-feira que "pode ser que as sobretaxas não entrem em vigor", uma vez que já foi atraída "a atenção do México" sobre a necessidade de conter o fluxo migratório ilegal e de reforçar sua fronteira com a Guatemala.

"Acreditamos que estas tarifas podem nem entrar em vigor precisamente porque temos a atenção das autoridades do México", disse o funcionário americano em declarações à emissora "CNN".