A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, informou nesta quinta-feira que a atividade econômica na zona do euro melhorou significativamente em maio e junho, embora ainda não tenha alcançado o nível anterior à pandemia de Covid-19.

Após a reunião do Conselho de Governo da entidade, que decidiu manter as taxas de juro em 0% e continuar com os estímulos monetários, Lagarde afirmou em entrevista coletiva que a atividade econômica na zona euro foi retomada, mas que continua "muito abaixo do nível em que se encontrava antes da pandemia".