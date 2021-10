8 out 2021

EFE Buenos Aires 8 out 2021

A atividade industrial da Argentina registrou um crescimento interanual de 13,8% em agosto, conforme informou o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) nesta quinta-feira.

No oitavo mês do ano, foram observadas evoluções em 14 dos 16 ramos industriais incluídos no indicador. Os que registraram maior recuperação foram indústria automotiva (34,8%), ferro e aço (29%), produção de materiais de construção (15,4%), refino de petróleo (13,7%) e produção de alimentos e bebidas (7,1%).