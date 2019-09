Calcular como as mensagens publicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Twitter afetam o ânimo dos investidores no mercado financeiro é o objetivo do "Volfefe", um índice criado pelo banco americano JPMorgan Chase.

Com um nome que lembra o "termo" "covfefe", que Trump escreveu de forma equivocada na rede social no ano passado, a ferramenta analisou os milhares de tweets publicados pelo presidente americano desde que ele tomou posse em fevereiro de 2017.