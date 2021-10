8 out 2021

EFE Buenos Aires 8 out 2021

O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) concedeu três empréstimos no valor total de US$ 475 milhões (R$ 2,61 bilhões), segundo informa nesta quinta-feira o Diário Oficial do país sul-americano.

De acordo com a publicação, o montante se destina a três linhas de desenvolvimento econômico, em saúde e social, em meio a uma grave crise enfrentada na Argentina desde 2018.