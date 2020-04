O Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, destinará até US$ 15 bilhões (R$ 84,5 bilhões) para projetos de recuperação econômica, segundo informou nesta terça-feira o ministro de Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov.

O chefe da diplomacia do país do Leste Europeu, anunciou a decisão durante uma entrevista coletiva virtual, concedida logo depois de uma videoconferência que teve a participação dos chanceleres dos integrantes do grupo.