A nova economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhart, pediu nesta sexta-feira para que o G20 prorrogue a moratória da dívida dos países mais pobres para depois do início de 2021, e advertiu que não se pode confundir retomada com recuperação, o que "ainda está muito distante".

"Temos uma tendência de confundir retomada com recuperação, quando a verdadeira recuperação ainda está longe", disse Reinhart na primeira reunião virtual com um pequeno grupo de jornalistas desde que tomou posse, em junho.