A economia mundial se contrairá 5,2% neste ano, a maior queda desde o fim da 2º Guerra Mundial em 1945, como consequência do "rápido e enorme" impacto da pandemia de Covid-19, e a Ásia será a única região que registrará um crescimento positivo, previu nesta segunda-feira o Banco Mundial.

"São perspectivas profundamente sóbrias, com uma crise que poderá deixar cicatrizes duradouras e desafios globais gigantescos", disse Ceyla Pazarbasioglu, vice-presidente para o Crescimento Equitativo do Banco Mundial, ao apresentar o relatório semestral "Perspectivas Econômicas Globais".

A previsão é que a renda per capita diminua 3,6% em nível global, o que significa que entre 70 e 100 milhões de pessoas poderão ficar abaixo da linha da extrema pobreza (menos de US$ 1,90 por dia).

De acordo com o estudo, todas as regiões do mundo viverão fortes recessões, exceto a Ásia, que crescerá 0,5%, impulsionada pela recuperação da China no segundo semestre do ano, com uma taxa de crescimento estimada de 1%.

Em contrapartida, a América Latina será a região com o declínio mais acentuado, 7,2%, o maior em mais de duas décadas: o Brasil deverá registrar uma contração de 8% neste ano, o México, de 7,5%, e a Argentina, de 7,3%.

Os Estados Unidos, por outro lado, deverão se contrair 6,1% neste ano, e a zona do euro, 9,1%, segundo o relatório da principal instituição de desenvolvimento mundial.

"O atual episódio de crise já mostrou a revisão mais abrupta e rápida para baixo desde o início dos registros. Se o passado servir de guia, poderão ocorrer reduções maiores nas previsões, o que significa que as autoridades precisam estar preparadas para aplicar medidas adicionais de apoio à atividade", acrescentou Ayhan Kose, diretor do relatório de perspectivas do banco.