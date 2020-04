O preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho fechou nesta segunda-feira em forte queda de 7,03%, cotado a US$ 19,97, influenciado pelos problemas de armazenamento nos Estados Unidos.

A falta de espaço para estocar a produção excedente nas fábricas dos EUA, diante do colapso da demanda pela pandemia do novo coronavírus, pesou sobre o preço do Brent, com menos problemas de estoque, mas também atingido pela crise global.