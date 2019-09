O preço do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) para entrega em outubro abriu nesta segunda-feira em forte alta de 10,50% (US$ 5,76), superando a barreira dos US$ 60 dólares o barril, em um ambiente volátil após os ataques a duas refinarias da Arábia Saudita no fim de semana.

Às 10h05 (horário de Brasília), o petróleo de referência nos Estados Unidos cotava exatamente a US$ 60,61 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), onde se negociava um volume de mais de 619 mil contratos.