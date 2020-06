O preço do barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI) fechou nesta quarta-feira em alta de 1,7%, cotado a US$ 39,60, influenciado pela decisão do Departamento de Energia dos Estados Unidos de comprar 126 mil barris para a reserva estratégica.

Ao final das operações da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em julho subiram US$ 0,66 em relação ao valor de ontem.

Os preços do petróleo de referência nos EUA subiram em um dia volátil, fechando o dia com os melhores dados dos últimos três meses. O aumento de 5,7 milhões de barris nos estoques não foi capaz de arrastar os preços para o negativo, superando as expectativas dos analistas.

É a terceira semana consecutiva de aumentos, o que faz temer que a recuperação da demanda após a pandemia da Covid-19 não esteja sendo tão forte quanto o esperado.

O aumento dos estoques também tem sido atribuído a uma subida das importações da Arábia Saudita para mais de 1,5 milhão de barris por dia (bpd) no que parece ser um efeito retardado da guerra de preços entre Riad e Moscou em março e abril.

Neste contexto, os contratos futuros de gasolina com vencimento em julho se mantiveram estáveis, cotados a US$ 1,20 por galão, e os de gás natural, com vencimento no mesmo mês, tiveram alta de US$ 0,02 e fecharam em US$ 1,78 por cada mil pés cúbicos.