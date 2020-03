O preço do barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI) fechou em alta de 2,78% nesta terça-feira, cotado a US$ 24,01.

Ao final das operações da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em abril tiveram ganho de US$ 0,65 em relação ao valor de fechamento do pregão desta segunda.

Os preços do petróleo foram impulsionados pela esperança de que os democratas e republicanos finalmente fechassem o negócio com medidas de estímulo econômico. Ontem houve uma segunda tentativa frustrada de aprovação.

O petróleo do Texas também tem se beneficiado da desvalorização do dólar resultante das medidas anunciadas pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), uma circunstância que os investidores esperam que ajude os compradores internacionais a aproveitarem da taxa de câmbio.

Em meio também à guerra de preços dentro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da pandemia da Covid-19, o petróleo bruto está em um momento particularmente delicado desde que o coronavírus reduziu os deslocamentos e a procura de combustível a mínimos históricos.

Nesse contexto, os contratos futuros de gasolina com vencimento em maio fecharam em baixa de US$ 0,01, cotados a US$ 0,48 por galão, e os de gás natural, com vencimento no mesmo mês, subiram US$ 0,07 e fecharam em US$ 1,67 por cada mil pés cúbicos.