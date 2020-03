O preço do barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI) fechou em alta de 2% nesta quarta-feira, cotado a US$ 24,49.

Ao final das operações da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em maio tiveram ganho de US$ 0,48 em relação ao valor de fechamento do pregão desta segunda.

Os preços apresentaram elevação hoje diante do otimismo generalizado dos mercados depois do acordo alcançado entre o governo dos Estados Unidos e o Congresso do país, pela aprovação de um pacote de ajuda econômica de US$ 2 trilhões.

O valor, que seria utilizado para pagamento de salários e seguro desemprego, e também para apoio às pequenas e grandes empresas conseguiram segurar a crise no setor energético, diante da queda da demanda provocada pela restrição de viagens aéreas.

Hoje, no terceiro maior mercado consumidor do mundo, a Índia, passaram a vigorar medidas de confinamento, para conter a propagação do novo coronavírus, o que deve resultar em mais um golpe no consumo de petróleo.

Por outro lado, a partir de 1º de abril, os países integrantes da Opep e a Rússia, iniciarão o bombeamento sem limitação, encerrando o período de cortes acordado no fim do ano passado.

Nesse contexto, os contratos futuros de gasolina com vencimento em maio fecharam em alta de US$ 0,10, cotados a US$ 0,62 por galão, e os de gás natural, com vencimento no mesmo mês, subiram US$ 0,01 e fecharam em US$ 1,72 por cada mil pés cúbicos.