O preço do barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI) fechou em baixa de 0,8% nesta quarta-feira, cotado a US$ 20,31, após a divulgação do aumento dos estoques dos Estados Unidos em meio a uma crise de demanda e um excedente de produção em nível mundial.

Ao final das operações da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em maio caíram US$ 0,17 em relação ao valor de fechamento do pregão de ontem.

Os preços do WTI caíram em um dia marcado por um forte aumento dos estoques dos EUA, que se junta à crise na demanda causada pela queda no número de viagens em decorrência das restrições impostas por vários países para frear a disseminação do novo coronavírus.

Especificamente, os estoques de petróleo aumentaram em 13,8 milhões de barris na semana de 27 de março, para 469,2 milhões de barris, de acordo com dados divulgados hoje pela Administração de Informação de Energia americana.

É o maior aumento em uma semana desde 2016, em um contexto em que os especialistas esperam que as refinarias reduzam gradualmente a produção devido ao excesso de oferta.

Nesse contexto, os contratos futuros de gasolina com vencimento em maio fecharam em baixa de US$ 0,03, cotados a US$ 0,56 por galão, e os de gás natural, com vencimento no mesmo mês, caíram US$ 0,05 e fecharam em US$ 1,59 por cada mil pés cúbicos.