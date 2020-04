O preço do barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI) fechou nesta segunda-feira em forte queda de 24,56%, cotado a US$ 12,78, em mais um dia de influência dos problemas de armazenamento devido à queda na demanda por causa da pandemia do novo coronavírus.

Ao final das operações da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em junho caíram US$ 4,16 em relação ao valor de fechamento do pregão da última sexta.