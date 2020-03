O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira manter as taxas de juros na zona do euro, comprar mais títulos de dívidas e garantir liquidez suficiente na região e estimular as pequenas e médias empresas em meio à pandemia de coronavírus que tem causado colapso em bolsas de valores de todo o mundo.

O anúncio foi feito após uma reunião do conselho da entidade. Com isso, ficarão inalterados os juros cobrados dos bancos por excesso de reservas em -0,5%, os juros aplicáveis sobre as operações principais de financiamento, que são os leilões semanais, em 0%, e as taxas impostas aos bancos por facilidade marginal de crédito em 0,25%.

Além disso, o BCE vai comprar, até o final do ano, 120 bilhões de euros em títulos de dívida adicional da zona do euro, "garantindo uma forte contribuição" ao programa de compra de bônus do setor privado, segundo o anúncio.

Estas novas aquisições de dívida, em combinação com as já existentes, visam suportar condições de financiamento favoráveis para a economia real em tempos de maior incerteza. O BCE também fará mais operações de liquidez a longo prazo em base temporária e melhorará as condições em relação às já aprovadas para que o sistema financeiro tenha liquidez suficiente face à crise gerada pela pandemia do coronavírus transmissor da Covid-19. EFE

aia/id

(foto) (vídeo)