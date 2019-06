O governo da Alemanha procura um comprador para o Commerzbank, a segunda maior entidade financeira do país, e nos últimos 12 meses teve várias reuniões com possíveis interessados, publicou nesta sexta-feira a revista "Der Spiegel".

A publicação, que se baseia em uma resposta do governo a uma pergunta do grupo parlamentar da Esquerda, menciona reuniões de membros do governo alemão - entre eles o ministro de Finanças, Olaf Scholz, e seu secretário de estado de Finanças, Jörg Kükies - com executivos do banco italiano Unicredit, do francês BNP Paribas, do holandês ING e do suíço USB.