O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone, afirmou nesta segunda-feira que a América Latina e o Caribe devem "desempenhar um papel importante" para "compensar" o impacto da guerra na Ucrânia nos mercados globais de matérias-primas.

Essa afirmação foi feita por Claver-Carone no início da reunião anual do BID, que está sendo realizada virtualmente devido à pandemia da covid-19, comentando as consequências da invasão russa da Ucrânia, especialmente as alterações nas cadeias de abastecimento globais.