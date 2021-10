A decisão de El Salvador de adotar o bitcoin como moeda de curso legal no país "implica riscos significativos" para a economia nacional, como comprometer o sistema monetário salvadorenho, a integridade do setor financeiro e minar a capacidade de angariação de receitas do Estado, de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira pelo Banco de España, o banco central do país europeu.

Em 7 de setembro, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo onde o bitcoin é uma moeda de curso legal, juntamente com o dólar americano, de acordo com a lei aprovada em junho.