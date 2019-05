O bitcoin encerrou maio com valor próximo a US$ 9 mil, graças à alta de 58,84% neste mês, impulsionado em parte pela instabilidade dos mercados internacionais como resultado da guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Tomando como referência os dados do portal "CoinDesk", desde 1º de maio até hoje, o valor do bitcoin aumentou mais de US$ 3 mil. Uma unidade, que era negociada por US$ 5.297,94, vale US$ 8.415,46 nesta sexta-feira.