O bitcoin disparou durante este final de semana e superou a barreira dos US$ 10.000, valor que não registrava desde março de 2018, com uma cotação nesta segunda-feira de US$ 10.898 por unidade, embora durante o domingo tenha chegado a alcançar US$ 11.247, triplicando assim seu valor desde janeiro.

A criptomoeda de referência segue assim com a tendência de alta iniciada em abril, tendo avançado 165% em seis meses, segundo os dados do portal especializado CoinDesk, uma porcentagem que sobe até 192% quando usa como referência os US$ 3.800 que custava uma unidade de bitcoin em janeiro.