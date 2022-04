O presidente do BM, David Malpass. EFE/ Lenin Nolly

O Banco Mundial (BM) lamentou nesta quarta-feira que, nos últimos anos, os países com economias desenvolvidas estejam acessando capital nos mercados globais, que poderia auxiliar outras nações a avançar.

Em uma entrevista coletiva virtual, concedida como parte da reunião de primavera que a organização faz junto com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o presidente do BM, David Malpass, se disse preocupado com a profunda "desigualdade" que a situação gera.