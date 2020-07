A companhia americana Boeing anunciou nesta quarta-feira perdas de US$ 2,39 bilhões (R$ 12,3 bilhões) ao longo da primeira metade de 2020, o que representa queda de 18,6 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo comunicado emitido hoje pela empresa, a receita entre abril e junho caiu 25%, ficando em US$ 11,8 bilhões (R$ 61 bilhões).