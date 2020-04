A companhia americana Boeing apresentou prejuízo de US$ 628 milhões (R$ 3,5 bilhões), conforme indica o balanço de financeiro do primeiro trimestre que foi apresentado nesta quarta-feira.

No mesmo período do ano passado, a empresa do setor aeronáutico teve lucro de US$ 2,15 bilhões (R$ 12 bilhões), o que indica o tamanho da crise gerada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e pela paralisação dos voos com aviões do modelo 737 Max.