A Boeing afirmou nesta quinta-feira que as proibições de uso dos aviões do modelo 737 MAX em quase todo o mundo, como consequência dos graves acidentes na Indonésia e na Etiópia, custarão US$ 4,9 bilhões aos cofres da empresa no segundo trimestre deste ano.

A fabricante divulgará seus resultados na próxima quarta-feira e disse em comunicado que continua trabalhando com as autoridades de vários países para suspender o veto ao uso das aeronave.