A Boeing anunciou nesta quarta-feira que registrou um prejuízo líquido de US$ 11,873 bilhões no ano fiscal de 2020, muito acima dos US$ 636 milhões perdidos no ano anterior, devido à junção da pandemia de covid-19 com os problemas que a empresa já enfrentava pela crise do modelo 737 MAX.

O faturamento acumulado da fabricante americana caiu 24% em um ano, para US$ 58,158 bilhões, e registrou um fluxo de caixa negativo de US$ 18,4 bilhões, dados que refletem o pior volume de entregas de aviões em anos e os cancelamentos sofridos nos últimos meses.