A Boeing anunciou nesta quarta-feira que teve um prejuízo de US$ 793 milhões no primeiro semestre, com meses marcados pela paralisação dos aviões modelo 737 MAX após os acidentes que deixaram 346 mortos na Indonésia e na Etiópia, enquanto lucrou US$ 4,673 bilhões no mesmo período de 2018.

O impacto da crise na empresa se refletiu principalmente nos dados do segundo trimestre, no qual o lucro de US$ 2,196 bilhões registrado no ano anterior deu lugar a perdas de US$ 2,942 bilhões.