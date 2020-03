Os investidores reagiram com preocupação ao aumento dos casos de infecção pelo novo coronavírus no Japão. EFE/FRANCK ROBICHON

O índice Nikkei, da Bolsa de Valores de Tóquio, abriu nesta quinta-feira (data local) em forte baixa de 3,2%, aos 18.928,85 pontos, influenciado pelo anúncio de aumento de casos de Covid-19 na capital do Japão, o que levou as autoridades a pedirem que os cidadãos não saiam de casa e gerou preocupação pelo impacto na economia do país.

Já o Topix, segundo principal indicador da bolsa, caía 2,24% no mesmo momento, para 1.392,64 pontos.

Os investidores reagiram com preocupação ao aumento dos casos de infecção pelo novo coronavírus no Japão, especialmente em Tóquio, cuja governadora Yuriko Koike pediu na noite anterior que as pessoas trabalhem de casa sempre que possível e evitem viagens desnecessárias durante o fim de semana.