As principais bolsas de valores da Europa subiram cerca de 2% nesta quinta-feira, após programas de compra de dívida anunciados pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo Banco de Inglaterra, que também reduziram as taxas de juro.

O índice CAC, de Paris, subiu 2,68%, o MIB, de Milão, 2,29%. O DAX, de Frankfurt teve alta de exatamente 2%, enquanto o IBEX 35, de Madri, avançou 1,93%, e o FTSE, de Londres, 1,40%.

O Banco da Inglaterra reduziu nesta quinta as taxas de juro no Reino Unido de 0,25% para um mínimo histórico de 0,1% e aumentou o seu programa de estímulo à compra de dívida pública e privada para 645 bilhões de libras (cerca de R$ 3,8 trilhões).

No início da noite de ontem, o BCE anunciou um programa de compra de dívida pública e privada de 750 bilhões de euros. A decisão flexibilizou os prêmios de risco da dívida europeia e reduziu os juros cobrados sobre as obrigações do Velho Continente. EFE

