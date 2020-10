5 out 2020

EFE Madri 5 out 2020

As principais bolsas de valores da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, influenciadas pelas perspectivas de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receba alta nas próximas horas após passar o fim de semana internado com Covid-19.

Também teve peso no comportamento dos pregões a possibilidade de que congressistas dos partidos Democrata e Republicano dos EUA cheguem a um acordo sobre um novo pacote de estímulos para conter os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus no país.