O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira, pela primeira vez desde que tomou posse em janeiro deste ano, o espanhol José María Álvarez-Pallete, presidente mundial da companhia Telefônica.

O líder do grupo foi recebido por Bolsonaro, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, no Palácio do Planalto, em Brasília.