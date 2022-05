O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou nesta segunda-feira que seu governo está "profundamente comprometido com a promoção do trabalho decente" e com a necessidade de que "ninguém fique para trás", após promulgar a lei que prevê o maior aumento do salário mínimo em 23 anos.

"Sempre digo que podemos discordar em algumas coisas e ter debates complexos, mas, quando nos colocamos em acordo, tiramos o melhor de nós mesmos”, destacou Boric, ressaltando a unanimidade com a qual a iniciativa foi aprovada na Câmara de Deputadas e Deputados na semana passada.