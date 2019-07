Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 23 jul 2019

O Fundo Monetário Internacional (FMI) rebaixou até 0,6% a previsão de crescimento da América Latina e do Caribe em 2019, oito décimos a menos que em seu relatório de abril deste ano, segundo a atualização de dados que apresentou nesta terça-feira em Santiago.

A revisão em baixa para 2019 reflete principalmente as quedas nas economias do Brasil, que crescerá a um ritmo de 0,8% este ano, 1,3 ponto percentual a menos que o previsto em abril, e do México, que avançará a 0,9%, sete décimos a menos que o calculado anteriormente.