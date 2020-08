O ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Antonio Rivas. EFE/Arquivo

Os ministérios das Relações Exteriores do Paraguai e do Brasil estão em negociações avançadas para chegarem a um acordo para a retomada da atividade comercial na região de fronteira entre os dois países, fechada devido à pandemia do coronavírus.

O ministro paraguaio, Antonio Rivas, declarou aos jornalistas nesta quinta-feira que as conversas estão na fase final e tudo que resta é que o Brasil aceite o protocolo apresentado para que uma espécie de correio terrestre possa começar a operar formalmente entre as cidades vizinhas dos dois países.