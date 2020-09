ESPAÑA CAIXABANK BANKIA:GRAFCAT1324. L'HOSPITALET (BARCELONA), 10/09/2020.- Vista de una oficina de Bankia y otra de CaixaBank en el centro de L'Hospitalet (Barcelona), este jueves, cuando los equipos internos de las dos entidades, así como los contratados ex profeso, trabajan a contrarreloj en la revisión de las cuentas del contrario, para que en los próximos días los respectivos Consejos de Administración decidan si siguen adelante o no con la fusión. EFE/Toni Albir

Os conselhos administrativos do CaixaBank e do Bankia aprovaram nesta quinta-feira a fusão entre as duas instituições financeiras, que resultará no maior banco da Espanha e o décimo maior da Europa, com ativos superiores a 664 bilhões de euros.

O novo banco, que terá sede na cidade de Valência, utilizará como única marca a do CaixaBank, cujo CEO, Gonzalo Gortázar, vai comandá-lo ao lado do atual presidente do Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.