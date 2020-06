O transcorrer da recuperação econômica nos Estados Unidos, abalada devido à pandemia do novo coronavírus, é de incertezas, declarou nesta terça-feira o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, durante uma audiência no Congresso.

"A produção e o emprego estão bem abaixo dos níveis pré-pandemia. O caminho da economia é extraordinariamente incerto e dependerá em grande parte de nosso sucesso em conter o vírus", declarou Powell aos legisladores do comitê financeiro da Câmara dos Representantes.