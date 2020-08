O Canadá anunciou nesta sexta-feira que responderá aos Estados Unidos com a aplicação de US$ 2,7 bilhões em tarifas ao país vizinho como resposta à decisão do governo do presidente Donald Trump de reimpor taxas de 10% sobre alguns produtos de alumínio canadenses.

A vice-primeira-ministra Chrystia Freeland disse em entrevista coletiva que o governo do Canadá abrirá um período de um mês de consultas para determinar quais produtos metálicos americanos estarão sujeitos às tarifas.