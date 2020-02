O grupo varejista francês Carrefour anunciou nesta quinta-feira que obteve lucro de 1.314 bilhão de euros, em comparação com as perdas de 582 milhões de euros registradas em 2018, uma mudança de tendência atribuída ao bom desempenho do Brasil e seu programa de redução de custos.

Em comunicado, a empresa disse ter conseguido cortes de 1,03 bilhões de euros no ano passado, em que seu lucro operacional cresceu 7,4%, para 2,08 bilhões de euros.

O faturamento atingiu 80.735 bilhões de euros, menos 0,4%, enquanto os custos de distribuição foram reduzidos em 17,5%.

O Carrefour destacou o aumento de 10% de seu atual resultado operacional na América Latina, para 844 milhões de euros, com uma margem operacional estável de 5,7%, o que reflete "uma estratégia comercial que favorece o crescimento do volume".

Na Argentina, a recuperação iniciada em 2018 foi confirmada, enquanto o Brasil experimentou um forte crescimento nas vendas, o que se traduziu num aumento de 6,5% no atual resultado operacional, resultado do "sucesso das iniciativas comerciais do Carrefour Retail e Atacadão, bem como a rápida progressão dos serviços financeiros".

Na França, seu principal mercado, o grupo destacou "a dinâmica de redução de custos" e "investimento em competitividade e atratividade de oferta".