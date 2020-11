O CEO da Natura &Co, Roberto Marques, disse em entrevista à Agência Efe que o aumento de 31,7% no faturamento da holding brasileira no terceiro trimestre de 2020, com uma receita líquida de R$ 10,4 bilhões, se deve principalmente às vendas por e-commerce e redes sociais.

O executivo, porém, pediu cautela diante da crise causada pela pandemia de Covid-19, que ele acredita estar "longe de terminar".