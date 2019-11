O diretor executivo do McDonald's, Steve Easterbrook, foi afastado do cargo por violar as políticas da empresa ao ter uma relação amorosa com uma colega, que não foi identificada, informou a companhia neste domingo.

De acordo com a rede de fast-food, Easterbrook demonstrou falta de juízo, já que a empresa proíbe que os cargos mais altos se relacionem com outros funcionários.

O portal "MarketWatch" informou que Easterbrook enviou um e-mail aos funcionários no qual confessou a relação e admitiu que havia sido um erro.

"Considerando os valores da empresa, concordo com o conselho de administração de que é o meu momento de sair", declarou o dirigente na mensagem.

O McDonald's disse que votou para aprovar a saída de Easterbrook na sexta-feira passada, após a realização de uma análise detalhada da situação. Os detalhes econômicos da operação serão conhecidos na segunda-feira, com a apresentação de documentos às autoridades federais.

Após a saída de Easterbrook, o conselho do McDonald's nomeou Chris Kempczinski, que recentemente chefiou o McDonald's nos Estados Unidos e assumirá imediatamente como novo presidente e CEO.

Kempczinski foi uma das figuras-chave no desenvolvimento do plano estratégico do McDonald's e supervisionou a transformação mais completa da empresa nos EUA na história, disse em nota o presidente do conselho, Enrique Hernández.

"Steve me trouxe ao McDonald's e foi um mentor paciente que me ajudou muito", ressaltou o novo CEO ao falar sobre Easterbrook.

O ex-diretor executivo, de 52 anos, ocupava o cargo desde março de 2015. Sob a liderança de Easterbrook, as ações da empresa quase duplicaram, embora o fluxo de visitas aos restaurantes nos EUA continue estagnado.